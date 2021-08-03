В Киеве посетитель кафе, которому не понравилось обслуживание, поджег кафе. Инцидент произошел 3 августа на улице Шолом Алейхема на Лесном массиве, сообщает пресс-служба столичной полиции.

На место инцидента прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, пожарные и медики. Поджигателя правоохранители обнаружили неподалеку от места возгорания, сообщил следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько.

Злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы.

В результате инцидента никто не пострадал.

Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин. Пожар он решил устроить в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови составлял 1,6 промилле.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что в конце мая в Киеве парень бросил "коктейль Молотова" в троллейбус. Тогда сильные ожоги получила одна из пассажирок. Действия поджигателя квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей и умышленный поджог.