В Киеве клиент поджег кафе, потому что ему не понравилось обслуживание (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве посетитель кафе, которому не понравилось обслуживание, поджег кафе. Инцидент произошел 3 августа на улице Шолом Алейхема на Лесном массиве, сообщает пресс-служба столичной полиции.
На место инцидента прибыли экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, пожарные и медики. Поджигателя правоохранители обнаружили неподалеку от места возгорания, сообщил следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько.
Злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы.
В результате инцидента никто не пострадал.
Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин. Пожар он решил устроить в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови составлял 1,6 промилле.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до десяти лет заключения.
Напомним, что в конце мая в Киеве парень бросил "коктейль Молотова" в троллейбус. Тогда сильные ожоги получила одна из пассажирок. Действия поджигателя квалифицировали как покушение на убийство двух и более людей и умышленный поджог.
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