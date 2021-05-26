В Киеве на Троещине произошел инцидент, едва не закончившийся гибелью людей. Прохожий бросил в троллейбус с людьми бутылку с бензином. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Троллейбус №37 двигался по маршруту на улице Драйзера, когда в окно залетел "коктейль Молотова". В момент происшествия в транспорте находились пассажиры. Салон мгновенно вспыхнул.

Огонь вовремя заметили патрульные полицейские, находившиеся неподалеку. Они начали своими силами тушить огонь и вызвали спасателей.

Стражи порядка задержали мужчину, который бежал с места происшествия.

Поджигателем оказался 27-летний местный житель. Он сознался в преступлении, но объяснить свой поступок не смог.

Как сообщает Патрульная полиция, травмы и получила одна из пассажирок. Женщину госпитализировали с ожогами 2-й степени верхних конечностей и шеи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции. Мотивы и детали преступления устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина облился бензином и угрожал самоподжогом.