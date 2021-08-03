В Киеве мужчина до смерти забил мать (фото, видео) [ Редактировать ]
В Днепровском районе Киева мужчина до смерти избил свою мать. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В полицию заявили врачи, которые в квартире на улице Андрея Малышко обнаружили женщину с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В квартире правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с многочисленными ссадинами и ушибами, а также ее сына.
"Сначала 27-летний мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но в конце концов признался. Во время ссоры он избил мать и оставил в комнате без сознания, и только через полдня вызвал скорую. Прибыв, врачи констатировали смерть потерпевшей, а 27-летнего горе-сына задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Днепре известную активистку избили до полусмерти.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 3 августа, в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине"
28 июля полиция Харьковской области объявила в розыск 6-летнюю школьницу Мирославу Третьяк.
Травми дитини дуже тяжкі. Наскрізно прострелений шлунок, ушкоджені внутрішні органи, хребет. Переліт хлопчик переніс нормально, зараз він на апараті ШВЛ у медикаментозному сні
Во вторник, 3 августа, девушка убитого лидера "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова рассказала о последних днях его жизни
Трагедія сталася в турецькій провінції Анталія. Загалом, в автобусі перебувало 22 пасажири, з них дев'ятеро - діти