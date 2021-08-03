В Днепровском районе Киева мужчина до смерти избил свою мать. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В полицию заявили врачи, которые в квартире на улице Андрея Малышко обнаружили женщину с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В квартире правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с многочисленными ссадинами и ушибами, а также ее сына.

"Сначала 27-летний мужчина отрицал свою причастность к преступлению, но в конце концов признался. Во время ссоры он избил мать и оставил в комнате без сознания, и только через полдня вызвал скорую. Прибыв, врачи констатировали смерть потерпевшей, а 27-летнего горе-сына задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепре известную активистку избили до полусмерти.

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