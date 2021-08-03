Детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания" (фото) [ Редактировать ]
Источник: НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро вечером 3 августа задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды.
Экс-судье вручили ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должно в среду, 4 августа, принять Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Заседание назначено на 14:00. До заседания Чаус будет находиться в изоляторе временного содержания.
"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая тайну следствия", - сообщает НАБУ.
Как сообщали "Подробности", похищенного в Молдове судью Чауса 30 июля обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Беглый судья якобы сдался полиции сам, но потом его увезли в неизвестном направлении сотрудники СБУ.
Адвокат Чауса Ростислав Кравец ранее заявил, что экс-судья найден, не находится в статусе задержанного и находится под защитой СБУ.
Напомним, что бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в сентябре 2016 года поймали на взятке в размере $150 тысяч. Но задержать его так и не смогли. Вскоре он воспользовался иммунитетом и сбежал, после чего был объявлен в международный розыск.
1 марта 2017 года он пришел в полицию Кишинева и сдался, сообщив, что незаконно пересек границу. За это его арестовали на 15 суток. Позднее он попросил политического убежища. Позднее власти Молдовы сообщили, что Чаус находится под домашним арестом.
В начале апреля Чаус был похищен в столице Молдовы. Группа вооруженных людей затолкала его в машину посреди улицы и увезла в неизвестном направлении.
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