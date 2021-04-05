Очевидцам удалось заснять момент похищения в Кишеневе беглого украинского экс-судьи Николая Чауса. На ролике видно, как похитители заталкивают человека в белый микроавтобус, закрывают двери и уезжают.

Свидетели похищения обсуждают, что "это какой-то "прием", и на тротуаре осталась стоять сумка жертвы. Мужчина за кадром говорит, что нужно записать номер машины для полиции.

Напомним, о похищении в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса, который вел ряд резонансных дел, стало известно 3 апреля. По словам его супруги, Чауса похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Женщина утверждает, что ее мужа похитили, поскольку он решил вернуться в Украину и дать показания правоохранительным органам против экс-президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

В МВД Молдовы открыли уголовное производство по факту происшествия. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, остальные выехали из Молдовы в Украину. Все они иностранцы.

Напомним, что бывшего судьб Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в сентябре 2016 года поймали на взятке в размере $150 тысяч. Но задержать его так и не смогли. Вскоре он воспользовался иммунитетом и сбежал, после чего был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года он пришел в полицию Кишинева и сдался, сообщив, что незаконно пересек границу. За это его арестовали на 15 суток. Позднее он попросил политического убежища. Позднее власти Молдовы сообщили, что Чаус находится под домашним арестом.