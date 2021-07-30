В пятницу, 30 июля, похищенного в Молдове украинского судью Николая Чауса нашли в Украине. Его обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.

Староста села Мазуровка сообщил, что в населенном пункте обнаружили гражданина Чауса Николая Алексеевича, 1966 г.р. Чаус сообщил, что он был похищен неизвестными лицами и является судьей Днепровского райсуда Киева. После этого его задержали.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Ранее Николая Чауса сняли с международного розыска Интерпола.

Также сообщалось о том, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США.