У Києві вшанували пам'ять загиблого білоруса Віталія Шишова [ Редактировать ]
У Києві напередодні ввечері понад сотня людей зібралися на акцію пам'яті Віталія Шишова біля посольства Білорусі. Люди принесли лампадки та квіти. У руках тримали портрети загиблого та білоруські прапори.
Серед учасників акції - колеги загиблого голови Білоруського дому, представники білоруської діаспори та просто небайдужі люди. За порядком стежили кілька десятків силовиків.
Юрій Лебедєв, друг загиблого Віталія Шишова:
Три недели назад на одной из акций воскресных мы с Виталиком общались и он сказал, что будь...
Ігор Кравченко, учасник акції пам'яті:
Мы были знакомы, был очень хорошим приятным человеком, очень многим помогал в диаспоре, в рамках дома, очень позитивный со всех сторон позитивный.
Катерина, учасниця акції пам'яті:
Мы все беларусы ищем здесь убежище думаем что здесь безопасно, а оказывается что нет, что даже здесь нас не могут защитить и спасти, здесь нас убивают.
Нагадаю, білоруський активіст зник у понеділок вранці під час пробіжки. За добу його знайшли повішеним в одному з парків Києва. Поліція розглядає кілька версій, зокрема й версію вбивства Шишова. Загиблому було 26 років. Він - громадянин Білорусі. До України переїхав рік тому через утиски білоруської влади за участь в акціях протесту. Вже тут очолив "Білоруський дім в Україні" - організацію, що допомагає біженцям.
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