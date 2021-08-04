У Києві напередодні ввечері понад сотня людей зібралися на акцію пам'яті Віталія Шишова біля посольства Білорусі. Люди принесли лампадки та квіти. У руках тримали портрети загиблого та білоруські прапори.

Серед учасників акції - колеги загиблого голови Білоруського дому, представники білоруської діаспори та просто небайдужі люди. За порядком стежили кілька десятків силовиків.

Юрій Лебедєв, друг загиблого Віталія Шишова:

Три недели назад на одной из акций воскресных мы с Виталиком общались и он сказал, что будь...

Ігор Кравченко, учасник акції пам'яті:

Мы были знакомы, был очень хорошим приятным человеком, очень многим помогал в диаспоре, в рамках дома, очень позитивный со всех сторон позитивный.

Катерина, учасниця акції пам'яті:

Мы все беларусы ищем здесь убежище думаем что здесь безопасно, а оказывается что нет, что даже здесь нас не могут защитить и спасти, здесь нас убивают.

Нагадаю, білоруський активіст зник у понеділок вранці під час пробіжки. За добу його знайшли повішеним в одному з парків Києва. Поліція розглядає кілька версій, зокрема й версію вбивства Шишова. Загиблому було 26 років. Він - громадянин Білорусі. До України переїхав рік тому через утиски білоруської влади за участь в акціях протесту. Вже тут очолив "Білоруський дім в Україні" - організацію, що допомагає біженцям.