Українських силовиків та науковців навчатимуть боротьбі з ядерним тероризмом. При столичному інституті ядерних досліджень, за підтримки США відкрили спеціальний тренувальний центр, мета якого - надавати навички протидії загрозам, які можуть виникнути на ядерних об'єктах України. Першими підготовку пройшли підрозділи Нацгвардії.

На відкритті вчені фізики-ядерники інституту досліджень, чиновники, іноземні дипломати. Спеціаліст посольства США Фред Картер свідчить - його уряд вже за сім років надав п'ять мільйонів доларів на заходи із ядерної безпеки України. Зокрема кошти пішли й на цей навчальний центр.

Фред Картер, керівник відділу зменшення загрози посольства США в Україні:

Ця сума показує наскільки Сполучені Штати солідарні з Україною. Наступні кошти будуть витрачатися на те, щоб побудувати в Україні суспільство яке буде сильним та незалежним.

Величезний ангар - три з половиною тисячі квадратних метрів - звели за дев'ять місяців. Незважаючи перешкоди локдауну. Найдорожчий прилад - цей ідентифікатор вартістю в 26 тисяч доларів виявляє всі види радіоактивних речовин. Поруч командний центр спостереження за периметром будь-якого ядерного об'єкту.

Богдан Кайдик, провідний інженер навчального центру із фізичного контролю ядерних матеріалів ім. Джоржа Кузміча інституту ядерних досліджень НАН України:

Ми можемо змінювати відео змінювати ті чи інші витяги з відеокамер, які нам потрібно подивитися відкривати ті чи інші кімнати які нам потрібно відкривати двері, закривати двері.

Серце закладу - так званий "лабіринт" - модульні стінки, що імітують приміщення АЕС. В цьому корпусі будуть навчатися бійці Нацгвардії, прикордонники, працівники ДСНС та цивільні працівники АЕС та будь-яких об'єктів де зберігають радіоактивні речовини. Першими проходять тренування спецпризначенці Нацгвардії.

За легендою на атомну станцію вдерлися двоє терористів, що спричинили викид радіації у кімнатах. Умовно - одного терориста вбито. Іншому теж не пощастило - взятий у полон.

Бійці оснащенні спеціальними індикаторами на виявлення радіації. Якщо доза у кімнаті зависока спалахує червоне світло. Смертельне забруднення імітує флюоресцентний порох.

Це імітація радіоактивного бруду. Він абсолютно безпечний, але ті, хто навчаються в центрі, мають розуміти як він виглядає.

До кінця року в цьому корпусі мають пройти навчання із заходів щодо ядерної безпеки до трьохсот спеціалістів правоохоронців та цивільних спеціалістів.