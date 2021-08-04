Іще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину через ситуацію з Христиною Тимановською. Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві, та її чоловік - легкоатлет Андрій Кравченко заявили, що залишаться в Німеччині.

Максимова написала в Інстаграмі, що нині у Білорусі можна втратити не лише свободу, а й життя. Тим часом Тимановська, яку силоміць намагалися відправити з Токіо до Білорусі, замість Польщі вилетіла до Австрії - як пояснила, з міркувань безпеки.