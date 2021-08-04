Військово-морські сили США розпочали наймасштабніші навчання [ Редактировать ]
Військово-морські сили США розпочали грандіозні навчання наймасштабніші з часів "холодної війни". Вони відбудуться в 17 часових поясах.
В маневрах візьмуть участь 36 кораблів - авіаносці, ракетні крейсери, есмінці, ударні підводні човни, десантні кораблі, а також морська авіація. Залучать понад 25 тисяч військових. Мета вишколу - продемонструвати рішучість НАТО загалом, та нові морські можливості США - ідеться у заяві Шостого флоту ВМС США.
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