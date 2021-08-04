В Киеве у троих человек нашли редкую болезнь - дирофиляриоз. Об этом сообщили в Киевском городском центре по контролю и профилактике болезней.

Такое заболевание вызывают гельминты. Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов. Лечат ее хирургическим удалением паразита.

Гельминтов размером 11, 7 и 12 см изъяли хирургически из области левого глаза (в двух случаях), правой кисти (в одном случае). Рекомендуется проведение специфического и симптоматического лечения и наблюдения у врача в течение 1 года.

Симптомы дирофиляриоза:

отек,

покраснение,

появление опухоли.

Более того, паразит может мигрировать под кожей. За сутки он может переместиться на расстояние до 30 см. Поэтому расположение кожного уплотнения тоже меняется.

Переносчиками болезни являются малярийные и немалярийные комары. Человек заражается при укусе инфицированным комаром. Как правило, в организм человека паразитирует только одна особь гельминта.

Кроме того, в Индии, в городе Индаур, у пациента, который переболел коронавирусом, нашли новую болезнь - "зеленую плесень". Болезнь найдена у 34-летнего мужчины, последние полтора месяца он лечился в городской больнице.

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