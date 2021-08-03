Украинские греко-римские борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко смогли выйти в четвертьфинал соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

Насибов выиграл в поединке с представителем Дании Фредериком Бьеррехусом в категории до 67 килограмм. Бой закончился со счетом 5:1 в пользу украинца, что позволило ему выйти в четвертьфинал соревнований, где произойдет встреча с представителем команды ОКР Артемом Сурковым.

Отмечается, что Ирина Коляденко на туше одолела спортсменку из Нигерии Аминат Адении в категории до 62 килограмм. Известно, что в рамках четвертьфинала Олимпиады она готовится встретиться с китайской коллегой Лун Цзя.

Читайте также, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований.

Кроме того, украинский пловец Михаил Романчук сумел установить рекорд летних Олимпийских игр-2020. Спортсмен во время заплыва на дистанцию 800 метров вольным стилем пробился в финал с лучшим результатом в истории Олимпиад - 7:41.28.

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