YouTube снижает стоимость подписки без рекламы [ Редактировать ]
Источник: YouTube
YouTube злоупотребляет рекламой последнее время. Поэтому видеохостинг пошел навстречу зрителям, выпустив компромиссный вариант подписки Premium, которая убирает рекламу, при этом появляется доступ к скачиванию видеороликов и возможность слушать подкасты при заблокированном смартфоне.
Сейчас доступно два варианта подписки: семейная и личная. Однако YouTube пилотирует еще более доступную версию своего сервиса, в котором отсутствуют некоторые льготы стандартного уровня.
Как впервые заметил пользователь ResetEra, новая опция Premium Lite предложит YouTube без рекламы всего за 6,99 евро в месяц (около 8,30 долларов США).
Для сравнения: стандартный премиум-пакет YouTube исключает рекламу на YouTube и YouTube Music, а также позволяет загружать файлы в автономном режиме и воспроизводить в фоновом режиме за 11,99 долларов в месяц.
YouTube Premium Lite отключает рекламу в веб-версии, основных приложениях для мобильных устройств, на Smart TV, а также YouTube Kids. Но музыкальный сервис YouTube Music не является частью Premium Lite, как и другие платные возможности (офлайн-режиму, фоновое воспроизведение и прочие), которые входят в обычный премиум.
В YouTube заявили, что Premium Lite уже проходит тестирование в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. YouTube также подтвердил, что новое предложение находится на экспериментальной стадии и что они рассматривают возможность более широкого внедрения на основе отзывов пользователей.
Когда в Украине появится подобная подписка, пока неизвестно. Однако цена наверняка будет ниже официальной для Европы, ведь для украинцев стоимость базовой подписки в месяц стоит 59 грн, а семейной – 149 грн.
По итогам минувшего квартала выручка Google достигла рекордных $61,9 млрд, а рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как зрители YouTube смогут оставлять "чаевые" за просмотр видео. В то же время на прошлой неделе "песня-тролль" Рика Эстли перевалила за миллиард просмотров.
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