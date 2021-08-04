YouTube злоупотребляет рекламой последнее время. Поэтому видеохостинг пошел навстречу зрителям, выпустив компромиссный вариант подписки Premium, которая убирает рекламу, при этом появляется доступ к скачиванию видеороликов и возможность слушать подкасты при заблокированном смартфоне.

Сейчас доступно два варианта подписки: семейная и личная. Однако YouTube пилотирует еще более доступную версию своего сервиса, в котором отсутствуют некоторые льготы стандартного уровня.

Как впервые заметил пользователь ResetEra, новая опция Premium Lite предложит YouTube без рекламы всего за 6,99 евро в месяц (около 8,30 долларов США).

Для сравнения: стандартный премиум-пакет YouTube исключает рекламу на YouTube и YouTube Music, а также позволяет загружать файлы в автономном режиме и воспроизводить в фоновом режиме за 11,99 долларов в месяц.

YouTube Premium Lite отключает рекламу в веб-версии, основных приложениях для мобильных устройств, на Smart TV, а также YouTube Kids. Но музыкальный сервис YouTube Music не является частью Premium Lite, как и другие платные возможности (офлайн-режиму, фоновое воспроизведение и прочие), которые входят в обычный премиум.

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В YouTube заявили, что Premium Lite уже проходит тестирование в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. YouTube также подтвердил, что новое предложение находится на экспериментальной стадии и что они рассматривают возможность более широкого внедрения на основе отзывов пользователей.

Когда в Украине появится подобная подписка, пока неизвестно. Однако цена наверняка будет ниже официальной для Европы, ведь для украинцев стоимость базовой подписки в месяц стоит 59 грн, а семейной – 149 грн.

По итогам минувшего квартала выручка Google достигла рекордных $61,9 млрд, а рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как зрители YouTube смогут оставлять "чаевые" за просмотр видео. В то же время на прошлой неделе "песня-тролль" Рика Эстли перевалила за миллиард просмотров.