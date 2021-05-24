YouTube c 1 июня будет вставлять рекламу во все видеоролики [ Редактировать ]
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Видеохостинг YouTube с 1 июня начнет размещать рекламу во всех видеозаписях, представленных на базе платформ, в том числе и на каналах, не включенных в партнерскую программу. Об этом говорится в новых правилах конфиденциальности YouTube.
Согласно новым правилам, в первый день лета во всем мире будут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.
Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не дает вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube будут рассматриваться как роялти.
Также видеосервис введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет о прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.
Для взимания налогов необходимо будет предоставить данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала.
Новые условия будут распространены и на сервис "YouTube детям". В том случае если им пользуется ребенок, правила от его имени принимает родитель. Для американских пользователей платформы эти правила вступили в силу в ноябре 2020 года.
Напомним, что технологическая корпорация Google с июня 2021 года начнет удерживать подоходный налог от доходов YouTube-блогеров. Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.
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