Чоловікові, який вранці пройшов у Кабмін із бойовою гранатою, призначили психіатричну експертизу. Нині відомо, що він - ветеран війни на Донбасі і зазнав на фронті черепно-мозкової травми.

Нагадаємо, сьогодні вранці, він із гранатою в руках прийшов до будівлі уряду, захопив заручників, але жодних вимог не висував. Що про нього відомо, і головне - що штовхнуло його на цей крок?

Звичний робочий ранок біля Кабміну перетворився фактично на бойовик. Будівлю захоплює невідомий з гранатою.

Я ее сейчас отпущу. Пацаны, - станьте назад. Пацаны, мужчина, пожалуйста успокойтесь! Все пошли, я живым не уйду отсюда - или сяду на 10 лет. Женщина, уходите отсюда!

Чоловік стверджує: граната бойова і він її підірве.

Это захват здания, граната боевая, убирайте людей, я отпущу чеку, вот чека! Я сапер в прошлом! Ты стой здесь, убирайте людей с холла!

Коли стало відомо, що в будівлі Кабміну невідомий погрожує підірвати гранату - урядовий квартал силовики перекрили.

З чоловіком намагалися вести перемовини співробітник держохорони і працівник Кабміну. Їх він і взяв у заручники. Жодних вимог не висував. Силовики знайшли друга нападника - депутата Бучанської міськради Василя Олексюка і привезли його до Кабміну.

Ігор Клименко, глава Нацполіції:

Поліція терміново встановила всіх знайомих. Василя першого ми встановили, він знаходився на іншому кінці міста Києва. Патрульна поліція терміново доставила Василя на місце і після невеликого інструктажу Василь пішов, поговорив, знайшов слова, які злочинець почув і здався.

Перемовини між друзями тривали декілька хвилин. Василь розповідає: його друг воював на Сході у складі батальйону "Айдар", був двічі поранений. Якими словами вдалося умовити чоловіка здатися - не каже.

Василь Олексюк, депутат Бучанської райради:

Ця людина, яка має дуже сильний дух і обостренное чувство справедливости. Враховуючи його і поранення і його сьогоднішній побутовий рівень життя, можливо десь зіграло, що він порушив закон. Якщо в людини немає якогось блага, житла, він працює, він не ходить, не просить гроші, він працює - каторжно працює, він працює на станції технічного обслуговування.

Нападника звати Володимир Прохнич. Йому 43 роки, родом з Луганська. У соцмережах бойові побратими Прохнича стверджують, на захоплення будівлі Володимира штовхнула корупція, з якою він начебто зіштовхнувся в Ірпені. Зокрема, під час розподілу земельних ділянок для ветеранів війни на Донбасі.

Володимира судитимуть за чотирма статтями: захоплення державних установ, погрози співробітникам поліції, незаконне поводження зі зброєю та захоплення заручників. Остання - найтяжча. Чоловік може отримати до 15 років за ґратами. Йому вже призначили психіатричну експертизу. Відомо, що за допомогою до психологів він раніше звертався.