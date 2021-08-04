На річці Рось під Корсунь-Шевченківським почався масовий мор риби. Екоактивісти навіть втомилися бити на сполох, адже щороку, в серпні-вересні це моторошне явище тут набуває катастрофічних масштабів. Головною причиною мору екологи називають цвітіння води і занизьку проточність ріки - штучні греблі ГЕС у цей період наповнюють водосховища і не дають можливості воді насичитися киснем.

Літо, спека - на берегах Росі майорять табори наметів. Та от купатися у водах колись стрімкої ріки відпочивальники не поспішають. Плесо місцями просто вкрите мертвою рибою. Ще кілька днів тому її було більше, каже екоактивіст Олег Собченко, - нині частина пішла на дно. Причиною ж задухи стало різке зниження кисню у воді.

Норма по кисню - чотири, це мінімальна норма, при якій ще риба себе нормально почуває. Зараз ми бачимо, воно біжить донизу. Думаю, зупиниться десь на одиничці - майже немає кисню.

Мор риби на Росі в районі сіл Яблунівка та Стеблів екологи фіксують майже десять років поспіль. Наймасовіший був у 2018 році. І залежить це від двох факторів, кажуть в екоінспекції: сезонне цвітіння води і замала проточність ріки.

Олександр Позняков, начальник Черкаського управління Держекоінспекції Центрального округу:

Є можливість того, що може відбутися загроза більшої загибелі риби, тому комісії ТЕБ і НС треба приймати зараз необхідні рішення щодо вирішення ситуації.

Ось так за допомогою електроаераторів під греблею Стеблівської ГЕС місцеві активісти намагаються хоч якось наситити воду киснем. Та глобально це проблему замору не вирішує. Електростанція накопичує воду, а потім скидає її через турбіну. Нижній прошарок води, який проходить через ГЕС, повністю позбавлений кисню, - і вниз за течією іде вже мертва вода.

Олег Собченко, екоактивіст:

Конструктивно так зроблено, вона 1954 року побудови. І Радянський Союз про такі речі, як екологія, взагалі не замислювався. Загалом таких гребель, які мають тільки нижній водовипуск, багато в Україні і всі вони сильно псують екологію.

За нормами, ГЕС має дотримуватись так званого постійного санітарного поверхневого скиду води для насичення її киснем. Та цього Стеблівська електростанція не робить. На засіданні Корсунь-Шевченківської комісії техногенної безпеки директор ГЕС навіть офіційно про це заявив.

Збільшити зі скидом поверхневої води! Ви це можете зробити? - Поверхневу не можу. Яким чином я це можу зробити? Гребля - це потенційно небезпечний об'єкт, на ньому облаштовувати якісь додаткові споруди - я на це не піду.

Через загрозу масового замору риби екоактивісти вирішили написати звернення до профільного Міністерства. Сподіваються, що уряд вплине на власників ГЕС та зобов'яже їх дотримуватися санітарного режиму пропуску води.