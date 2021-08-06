Генпрокуратура розсекретить матеріали справи про бої під Іловайськом [ Редактировать ]
Матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять. Таке заявила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Загалом мають оприлюднити документи щодо організації та проведення бойових дій в районі Іловайська.
Нагадаю, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом.
Ворог обстріляв коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За даними ГПУ там загинуло 366 наших воїнів, 429 було поранено.
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