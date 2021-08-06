На сході 10 ворожих обстрілів. Противник знову застосував артилерію. Зі 122-калібру били по Галицинівці село розташоване на Донеччині - за 15 кілометрів від лінії розмежування.

Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу - зазначили у штабі. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь з мінометів та гранатометів, втрат не було.