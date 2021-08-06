Шестимісячного хлопчика з Рівненщини екстрено доправили до столичного Охматдиту поліцейським гвинтокрилом. Авіацію залучили через тяжку пневмонію у малюка.

Дитину потрібно було доправити до реанімації спеціалізованого медичного закладу, щоб зробити операцію якомога швидше через стабільний, але важкий стан. До столиці малюка транспортували у супроводі бригади лікарів-анестезіологів.

Тетяна Потупалова, державний експерт Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України:

Важкий пацієнт із деструкцією легень сподіваємося, що у нього все буде гаразд. Це все таки національна дитяча лікарня Охмадит, в якій лікують пацієнтів з різними бактерійними і імунодефіцитними станами.

Антон Михайлюк, пілот поліцейського гелікоптеру: