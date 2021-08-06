Поліцейський вертоліт доправив малюка з Рівненщини до Охматдиту [ Редактировать ]
Шестимісячного хлопчика з Рівненщини екстрено доправили до столичного Охматдиту поліцейським гвинтокрилом. Авіацію залучили через тяжку пневмонію у малюка.
Дитину потрібно було доправити до реанімації спеціалізованого медичного закладу, щоб зробити операцію якомога швидше через стабільний, але важкий стан. До столиці малюка транспортували у супроводі бригади лікарів-анестезіологів.
Тетяна Потупалова, державний експерт Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України:
Важкий пацієнт із деструкцією легень сподіваємося, що у нього все буде гаразд. Це все таки національна дитяча лікарня Охмадит, в якій лікують пацієнтів з різними бактерійними і імунодефіцитними станами.
Антон Михайлюк, пілот поліцейського гелікоптеру:
Такі рейси робимо коли є запит, ставлять задачу ми виконуємо. Велика єдина система, яку можуть виконувати і ДСНС і Нацполіція і Нацгвардія, хто ближче той і виконує.
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