Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України - заявив очільник польського МЗС Збігнєв Рау. Він наголосив, що протягом 18 років усі польські уряди вважали будівництво газпромівського газогону засобом російської диверсії, мета якого - зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО.

Раніше проти завершення будівництва рішуче висловилися Україна, Польща та країни Балтії. Аби перешкодити сертифікації Нордстріму-2, польська державна нафтогазова компанія подала заявку на включення її в процедуру сертифікації оператора газогону.