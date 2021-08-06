У Польщі розповіли, чим небезпечний "Північний потік-2" для України [ Редактировать ]
Росія використовуватиме "Північний потік-2" для політичного шантажу України - заявив очільник польського МЗС Збігнєв Рау. Він наголосив, що протягом 18 років усі польські уряди вважали будівництво газпромівського газогону засобом російської диверсії, мета якого - зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО.
Раніше проти завершення будівництва рішуче висловилися Україна, Польща та країни Балтії. Аби перешкодити сертифікації Нордстріму-2, польська державна нафтогазова компанія подала заявку на включення її в процедуру сертифікації оператора газогону.
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