Ваші дані могли вкрасти! Американський телеканал CNBC повідомляє про нову масштабну хакерську атаку. Кіберзлочинці викрали номери кредиток мільйона людей. Як це сталося? І хто саме в небезпеці? Дмитро Анопченко з'ясовував подробиці у Вашингтоні.

Протягом найближчих двох-трьох днів банківська система відчує неймовірно потужний удар, а люди по всьому світу стануть жертвами аферистів - попереджає CNBC. За даними якого у так званому "Дарк вебі", тобто темній частині інтернет-мережі, якою користуються хакери, торговці зброєю, терористи та інші злочинці, - виклали у відкритому доступі дані мільйона кредитних карток!

Російська група хакерів, яка називає себе All World Cards проводить, не повірите, рекламну акцію. Пропонують іншим кіберзлочинцям купувати у них номери банківських карток; а щоб довести свій рівень впливовості у кримінальному світі, мільйон номерів кредиток роздають безкоштовно.

Це так званий "картковий супермаркет", де пропонують дані банківських карток злочинцям у глобальному масштабі. І ось ця пропозиція, від нової групи, яка обрала сердитого восьминога як свій бренд; мільйон викрадених номерів кредиток - безкоштовно. Така собі "рекламна пропозиція", наче у звичайних продуктових магазинах, коли дають клієнтам зразки делікатесів спробувати - в день відкриття.

Тобто і цей мільйон - лише верхівка айсберга, хакери мають ще більше, отримавши ці дані під час кількох атак на бізнес та фінансові інституції. За даними CNBC, у цьому "пакеті" лише п'ята частина - дані банківських карток американців, а решта постраждалих - люди з усього світу. Тож, ймовірно, серед мільйона ошуканих і українці. Телеканал попереджає - сьогодні-завтра користувачі дарквебу почнуть масово скачувати цю масу номерів і намагатимуться, використовуючи викрадені дані, купувати щось в інтернеті.

Тож нам із вами треба бути максимально пильними, слідкувати за операціями по своєму рахунку. І щойно побачимо покупки, які ми не робили, терміново дзвонити у свій банк, блокувати картку і зупиняти проплату, поки ще не пізно.

Проблема ще і в тому, що в американських банках хоча б існує так звана "політика нульової відповідальності". Тобто жителі США, якщо номер їхньої картки викрали і щось купили онлайн - не мають клопоту, дзвонять на гарячу лінію, безкоштовно перевипускають кредитку, а втрати за рахунок банку. А от в Україні - інша реальність. Тим, чий номер карти викрали, самим доведеться доводити, що вони тут ні до чого.

Преса також припускає, що ця хакерська "акція небаченої щедрості" може мати і політичні наслідки, позначитися на стосунках Вашингтона і Москви. Адже в Женеві Байден особисто попередив Путіна: Кремль нестиме відповідальність не тільки за дії кіберзлочинців, якими керує російська військова розвідка (а таких груп багато), але і за будь-які атаки і напади з території Росії. І реакція Білого дому залежатиме тепер від того, наскільки цей витік вразить саме американську банківську систему.