Джо Байден підписав указ щодо продажів електрокарів у США [ Редактировать ]
До 2030 року половина автомобілів, які продаватимуть у США, мають бути електричними. Такий указ підписав Президент США Джо Байден в рамах реалізації стратегії зі зменшення викидів вуглецю в атмосферу.
Крок американського Президента вже підтримали автомобільні велетні США - General Motors, Ford та Chrysler. На підтримку розвитку виробництва електрокарів Байден пропонує виділити з бюджету близько 175 мільярдів доларів.
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