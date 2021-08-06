В рамах реалізації стратегії зі зменшення викидів вуглецю в атмосферу

До 2030 року половина автомобілів, які продаватимуть у США, мають бути електричними. Такий указ підписав Президент США Джо Байден в рамах реалізації стратегії зі зменшення викидів вуглецю в атмосферу.

Крок американського Президента вже підтримали автомобільні велетні США - General Motors, Ford та Chrysler. На підтримку розвитку виробництва електрокарів Байден пропонує виділити з бюджету близько 175 мільярдів доларів.