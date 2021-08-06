Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка [ Редактировать ]
Под Одессой молодая женщина после родов оставила младенца в роддоме, причем это уже второй ребенок, от которого отказалась мать. Об этом 6 августа передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.
22-летняя женщина при выписке из роддома в Белгород-Днестровском написала заявление об отказе от новорожденного, и, как отмечается в публикации, "ушла со спокойной душой восвояси".
Также стало известно, что перед этим она оставила своего первенца в учреждении два года назад. И вот сейчас она поступила аналогично со вторым малышом.
Как стало известно, первый ребенок уже прошел процедуру усыновления, а второй отказник тоже будет усыновлен.
В сети бурно отреагировали на случай. Некоторых поступок матери, оставившей ребенка в роддоме, очень сильно возмутил, и в адрес женщины посыпались резкие критические высказывания.
Другие в свою очередь заступаются за женщину и отмечают, что из-за такого ее решения малыш на самом деле сможет обрести других родителей, для которых станет действительно желанным ребенком.
Читайте также, в Днепропетровской области 28-летний мужчина сначала закрылся в доме с двумя детьми бывшей сожительницы - 2 и 7 лет и угрожал расправой, а затем ранил меньшего мальчика и скрылся. Злоумышленник нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины.
Кроме того, в Черкассах, в детском саду №55 произошел вопиющий случай. Няня избила ребенка, которому 2,5 года у малыша после этого появились синяки, по словам городского головы Анастасии Чубиной, женщина будет уволена из дошкольного учреждения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Страшный инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский
Накануне там госпитализировали девять несовершеннолетних
В отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей
Детям дошкольного возраста стало плохо сразу после обеда
Мальчик с обезвоживанием и дефицитом веса попал в больницу