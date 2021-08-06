Под Одессой молодая женщина после родов оставила младенца в роддоме, причем это уже второй ребенок, от которого отказалась мать. Об этом 6 августа передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.

22-летняя женщина при выписке из роддома в Белгород-Днестровском написала заявление об отказе от новорожденного, и, как отмечается в публикации, "ушла со спокойной душой восвояси".

Также стало известно, что перед этим она оставила своего первенца в учреждении два года назад. И вот сейчас она поступила аналогично со вторым малышом.

Как стало известно, первый ребенок уже прошел процедуру усыновления, а второй отказник тоже будет усыновлен.

В сети бурно отреагировали на случай. Некоторых поступок матери, оставившей ребенка в роддоме, очень сильно возмутил, и в адрес женщины посыпались резкие критические высказывания.

Другие в свою очередь заступаются за женщину и отмечают, что из-за такого ее решения малыш на самом деле сможет обрести других родителей, для которых станет действительно желанным ребенком.

Читайте также, в Днепропетровской области 28-летний мужчина сначала закрылся в доме с двумя детьми бывшей сожительницы - 2 и 7 лет и угрожал расправой, а затем ранил меньшего мальчика и скрылся. Злоумышленник нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины.

Кроме того, в Черкассах, в детском саду №55 произошел вопиющий случай. Няня избила ребенка, которому 2,5 года у малыша после этого появились синяки, по словам городского головы Анастасии Чубиной, женщина будет уволена из дошкольного учреждения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.