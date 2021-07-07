В Днепропетровской области 28-летний мужчина сначала закрылся в доме с двумя детьми бывшей сожительницы - 2 и 7 лет и угрожал расправой, а затем ранил меньшего мальчика и скрылся.

Так, в среду, 7 июля, в полицию поступило сообщение от жительницы Софиевского района, о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2 и 7 лет и угрожает расправой. В результате действий злоумышленника пострадал 2-летний мальчик.

Злоумышленник нанес ребенку колото-резаные ранения шеи и спины, после чего скрылся с места преступления. В тяжелом состоянии с ножевыми ранениями ребенок был доставлен в больницу.

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