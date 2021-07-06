В Черкассах, в детском саду №55 в Черкассах в детском саду №55 произошел вопиющий случай. Няня избила ребенка, которому 2,5 года. О происшествии сообщила местная жительница Татьяна Панасенко в Facebook.

Отмечается, что у малыша после этого появились синяки.

На сообщение в социальной сети отреагировала заместитель городского головы Анастасия Чубина. Она заявила, что женщина будет уволена из дошкольного учреждения.

"Такой факт в саду подтвердили. Няня будет уволена. Методисту, которая исполняла обязанности заведующей, будет вынесен выговор за отсутствие ответной реакции на такой позорный и противоправный поступок", - написала в комментариях Чубина.

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