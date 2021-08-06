Пекло у Греції: українських фахівців відправлять для гасіння лісових пожеж [ Редактировать ]
А от у Греції - дощів очікують. Там уже майже тиждень не вщухають лісові пожежі - через аномальну спеку. Допомогти приборкати стихію - в країну вирушать 100 українських рятувальників. Нині неподалік від Афін пожежа вийшла з-під контролю.
Жителі ще двох містечок змушені були евакуюватися на узбережжя. Вогонь поширюється в різних напрямках. Полум'я вже зруйнувало десятки будинків. Вигоріло близько п'яти тисяч гектарів. Українські фахівці поїдуть до Греції гасити лісові пожежі.
На допомогу тамтешнім вогнеборцям вирушать 100 наших рятувальників. Нині стихія, що вирує північніше від Афін, вийшла з-під контролю. Наказ евакуюватися на узбережжя отримали жителі ще двох містечок. Головний осередок вогню розділився на кілька дрібніших, і поширюються вони в різних напрямках. Рятувальні роботи ускладнює аномальна спека. До якої, за прогнозом, мають додатися ще й сильні вітри.
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