А от у Греції - дощів очікують. Там уже майже тиждень не вщухають лісові пожежі - через аномальну спеку. Допомогти приборкати стихію - в країну вирушать 100 українських рятувальників. Нині неподалік від Афін пожежа вийшла з-під контролю.

Жителі ще двох містечок змушені були евакуюватися на узбережжя. Вогонь поширюється в різних напрямках. Полум'я вже зруйнувало десятки будинків. Вигоріло близько п'яти тисяч гектарів. Українські фахівці поїдуть до Греції гасити лісові пожежі.