ДБР попередило замовне вбивство громадянина США [ Редактировать ]
Американець - жертва. Кілер - українець. ДБР запобігло замовному вбивству на території Сполучених Штатів.
Громадянин США вирішив поквитатися зі своїм опонентом. Через посередника знайшов виконавця злочину в Україні і приїхав сюди обговорити з кілером умови вбивства. За ліквідацію свого недруга обіцяв 45 тисяч доларів. 20 дав авансом, решту зобов'язався сплатити після виконання справи. А щоб мати алібі, замовник - залишився на цей час в Україні.
"Кілером" виявився правоохоронець. Тож ліквідацію суперника імітували, а як доказ - надали постановчі фото. Під час передачі останнього "траншу" ініціатора злочину та його спільника затримали.
Как ты хочешь, чтобы "исполнили"? - Мне все равно. - Ну, как все равно? Есть пожелания? - Все равно. Абсолютно нет никаких пожеланий. - То есть, нам нужен "двухсотый"? - Значит, написал мне SMS: "лучше сделайте, чтобы вышел и пропал".
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
Проводяться обшуки за місцем проживання та в авто затриманих, а також у можливих співучасників, причетність яких ще перевіряється. У свою чергу правоохоронні органи США за повідомлення ДБР вжили заходів на території Сполучених Штатів, завдяки яким вдалося зафіксувати протиправну діяльність вказаної групи осіб.
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