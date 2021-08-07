Американець - жертва. Кілер - українець. ДБР запобігло замовному вбивству на території Сполучених Штатів.

Громадянин США вирішив поквитатися зі своїм опонентом. Через посередника знайшов виконавця злочину в Україні і приїхав сюди обговорити з кілером умови вбивства. За ліквідацію свого недруга обіцяв 45 тисяч доларів. 20 дав авансом, решту зобов'язався сплатити після виконання справи. А щоб мати алібі, замовник - залишився на цей час в Україні.

"Кілером" виявився правоохоронець. Тож ліквідацію суперника імітували, а як доказ - надали постановчі фото. Під час передачі останнього "траншу" ініціатора злочину та його спільника затримали.

Как ты хочешь, чтобы "исполнили"? - Мне все равно. - Ну, как все равно? Есть пожелания? - Все равно. Абсолютно нет никаких пожеланий. - То есть, нам нужен "двухсотый"? - Значит, написал мне SMS: "лучше сделайте, чтобы вышел и пропал".

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: