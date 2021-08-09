"Щенячий патруль" охороняє спокій жителів одного з районів Токіо. Загін організували батьки та учні місцевої молодшої школи. Щоправда, учасники, на відміну від своїх мультяшних прототипів, не мають диво-інструментів та новітнього оснащення.

Однак це не заважає їм виконувати важливу й корисну місію. Якими здобутками можуть похвалитися? - розповість Ольга Жидецька.

Ватага дітлахів у компанії кількох песиків весело крокує вулицями столичного району Карусаяма. Вони - місцева знаменитість токійський "щенячий патруль" - "ван-ван". Об'єднання небайдужих жителів, які щодня виходять на прогулянки і заодно оглядають місцевість. Від їхніх пильних оченят і допитливих носів не сховається жоден бешкетник.

Мічико Такеучі, мати школярки:

Участь у патрулі допомагає нам краще пізнати одне одного і стати добрими сусідами. Завдяки цьому, думаю, жити в районі буде безпечніше.

У лавах щенячого патруля - від вівчарок до пуделів. Загалом приблизно півтори сотні собак. В усіх особливі хустинки на шиї. Вартувати лад господарі песиків зазвичай виходять невеликими групами, до яких долучаються учні початкової школи. Дітвора в захваті. Кажуть, відчувають себе причетними до важливої справи і не самотніми без батьків поряд.

Юрика Ігараші, школярка:

Іноді мені страшно, коли я сама іду додому. Однак я завжди добре почуваюся, коли виходжу на обхід з патрулем "Ван-ван".

Волонтерське об'єднання "ван-ван" діє вже багато років. І нині вигулювати своїх улюбленців з користю для суспільства ідуть уже дорослі - колишні юні члени загону. Запевняють: хоч Японія - одна з найбезпечніших країн світу, для "щенячого патруля" справи все одно знаходяться.

Кейко Сімідзу, лідерка патруля:

Одного разу члени нашого патруля виявили дідуся, який помер на самоті. Вони помітили, що зранку в його кімнаті досі горіло світло. Ми ходимо приблизно одним і тим самим маршрутом в один і той самий час щодня. Так легше побачити щось незвичне.

Зі "щенячим патрулем" радо співпрацює місцева школа. Регулярно запрошує до закладу господарів з песиками - розповісти про пригоди та особливості догляду за чотирилапими. Адже педагоги добре знають - спілкування з тваринами робить дітей відповідальнішими, добрішими та щасливішими.