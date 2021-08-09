На фронті за минулу добу чотири порушення режиму тиші. Поблизу Світлодарська і Широкиного ворог обстріляв позиції українських захисників із протитанкових гранатометів. А біля Золотого-4 з великокаліберних кулеметів. Бойових утрат серед армійців немає. Більше про ситуацію на передовій - в сюжеті Станіслава Кухарчука.

Уже шостий рік українські вояки боронять ці безмежні степи на Світлодарській дузі. Іноді навіть ціною життя та здоров'я не дають ворогові просунутись далі. Наше військо займає тут панівні висоти, з них окуповане Дебальцеве - мов на долоні. Така перевага дає бійцям хоч іноді розслабитись.

Їм просто не дозволяє місцевість нас побачити! Тобто, тут можна більш-менш спокійно пересуватися.

Та що ближче до передової, то небезпечнішим стає український степ. Ворожі снайпери полюють тут і вдень, і вночі. Тому дістатися до окопів нам доводиться ходами сполучення. А після дощів - це не найчистіша прогулянка.

От, що означає не по уставу вдягнений. У кросівках тут ходити вкрай небезпечно - можна підсковзнутись.

Позиція, на якій служить двадцятирічний В'ячеслав, уже кілька місяців не фігурувала у зведеннях про обстріли. Та напередодні вони поновилися - посеред білого дня найманці накрили наших бійців зі станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України:

Я думаю необхідно відкривати вогонь у відповідь, щоб показати, що ми теж не прості тут люди.

І вогонь наші вояки відкрили - це єдине, що зараз змушує противника замовкнути. Після цього стріляти він уже не наважується. До того ж по рації передали, що на цій ділянці працює безпілотник ОБСЄ.

Чим зумовлена така активізація ворога, Едуард не знає. Утім, як досвідчений військовий, убачає в цьому користь для ведення оборони.

Едуард, військовослужбовець Збройних сил України:

Те, що вони здійснюють і відкривають вогонь ми, так скажемо, собі занотовуємо і якщо вони знову відкриватимуть вогонь ми вже можемо вести вогонь по попердних даних.

Військові обіцяють: жоден обстріл з боку противника не залишиться безкарним. Українські вояки затяті та вмотивовані, адже воюють за свою землю.