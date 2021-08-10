Індію накрили паводки. В районі міста Гонда, що на півночі країни, вийшла з берегів річка. В результаті змило будівлю початкової школи. Момент її падіння зафільмували місцеві жителі.

Внаслідок мусонів у штаті Уттар-Прадеш затопило понад 350 сіл - там немає світла. Представник Національних сил реагування на стихійні лиха заявив про зсуви ґрунту.

Водночас у Китаї тривалі зливи призвели до масштабної евакуації. Вода подекуди затопила житлові будинки. Про постраждалих інформації немає.