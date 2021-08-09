За сутки на территории Украины зафиксировали 300 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 259 451 заражений COVID-19. От болезни выздоровели 2 191 202 человека (281 - за минувшие сутки), при этом умерли 53 100 инфицированных (5 - за минувшие сутки). Также стало известно, что в медучреждения Украины за 24 часа госпитализировали 400 человек.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших находится в Киеве (51 человек), Одесской области (39 пациентов), Тернопольской области (32 заболевших), Винницкой области (24 инфицированных) и Черновицкой области (21 житель). Известно, что за сутки в стране протестировали методом ПЦР (9383 человека), ИФА (1424 человека) и экспресс-тестами (5914 человек).

Читайте также, в Украине ко Дню Независимости (24 августа) возможна вспышка заболеваемости новым штаммом коронавируса "Дельта". COVID-19 - загадочный и непредсказуемый вирус, поэтому "никаких прогнозов в его отношении давать практически невозможно".

Кроме того, во Львовской областной больнице от "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции вылечились все пациенты. У всех иностранное гражданство, у больных из основной симптоматики наблюдали незначительное повышение температуры, при этом ни обоняние, ни вкус у них не пропадал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.