Кабмин примет санкции за давление на ПЦУ в оккупированном Крыму [ Редактировать ]
Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении лиц, которые препятствуют деятельности Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Правительство согласует санкции в ближайшие дни.
В воскресенье, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в с. Балки, Белогорского района.
Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.
В Минреинтеграции заявили, что расценивают это, как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей Крыма.
С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь с временно оккупированного Крымского полуострова. За все это произвол государство-оккупант и конкретные лица должны нести ответственность... Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, которые препятствуют деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни.
Санкции будут касаться судей России и других должностных лиц, причастных к преследованию общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконного отчуждения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в г. Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества, преследования общины.
Ранее сообщали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Экс-депутат Украины VIII созыва умер в результате тяжелой болезни
Стіни Вознесенської церкви у Лужанах пам'ятають події восьми століть, та чи побачать наступні покоління цю пам'ятку архітектури?
В четверг, 5 августа, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители рассекретят материалы дела о боях под Иловайском
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил озаботиться мнением украинцев, проживающих на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов по кредитам и займам для переселенцев