Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении лиц, которые препятствуют деятельности Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Правительство согласует санкции в ближайшие дни.

В воскресенье, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в с. Балки, Белогорского района.

Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.

В Минреинтеграции заявили, что расценивают это, как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей Крыма.

С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь с временно оккупированного Крымского полуострова. За все это произвол государство-оккупант и конкретные лица должны нести ответственность... Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, которые препятствуют деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни.

Санкции будут касаться судей России и других должностных лиц, причастных к преследованию общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконного отчуждения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в г. Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества, преследования общины.

Ранее сообщали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.

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