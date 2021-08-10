Обман украинцев: в Нацбанке рассказали о хищении денег с карт [ Редактировать ]
Для воровства денежных средств у украинцев мошенники придумали ряд схем с использованием банкоматов, терминалов, а также сети Интернет. Об этом сообщает информационное агенство УНН.
В преступной схеме с банкоматом, с помощью специальных устройств, считывается информация с магнитной ленты банковской карты. Также возможно снятие средств с использованием банкоматов, однако без отображения на счете, снятие наличных держателем платежной карты без ее физического получения или физические атаки на банкоматы.
Отмечается, что используются также вирусы, которые передаются через Интернет и способны похитить электронные реквизиты, с помощью которых можно получить доступ до всех личных данных клиентов банков. А во время использования терминалов осуществляются операции с использованием поддельной/похищенной/потерянной платежной карты, а также проводится несанкционированное/неточное списание.
Читайте также, мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка".
Кроме того, мошенники присваивают деньги граждан под видом вознаграждения за прохождение опросов. В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка.
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