Для воровства денежных средств у украинцев мошенники придумали ряд схем с использованием банкоматов, терминалов, а также сети Интернет. Об этом сообщает информационное агенство УНН.

В преступной схеме с банкоматом, с помощью специальных устройств, считывается информация с магнитной ленты банковской карты. Также возможно снятие средств с использованием банкоматов, однако без отображения на счете, снятие наличных держателем платежной карты без ее физического получения или физические атаки на банкоматы.

Отмечается, что используются также вирусы, которые передаются через Интернет и способны похитить электронные реквизиты, с помощью которых можно получить доступ до всех личных данных клиентов банков. А во время использования терминалов осуществляются операции с использованием поддельной/похищенной/потерянной платежной карты, а также проводится несанкционированное/неточное списание.

Читайте также, мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка".

Кроме того, мошенники присваивают деньги граждан под видом вознаграждения за прохождение опросов. В разных соцсетях злоумышленники распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в прохождении социального опроса в области потребительского рынка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.