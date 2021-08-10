Самые популярные автомобили в Украине: что выбирают покупатели [ Редактировать ]
В Украине в первом полугодии 2021 года продали и зарегистрировали 48,4 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Ukrautoprom.com.ua.
В первом полугодии 2021-го самым популярным автомобилем стал Kia Sportage. Их приобрели 2552 украинских автомобилиста.
Вторым по популярности у покупателей-физлиц стал японский кроссовер Toyota RAV-4. На нем свой выбор остановили 2535 покупателей.
В тройке лидеров Nissan Qashqai. В зачете этого кроссовера 1119 регистраций на физлиц.
Корпоративные автопарки Украины пополнили 14,4 тыс. новых легковых авто.
- На первом месте - Renault Duster. С начала года они приобрели 1718 новых авто этой модели.
- На втором месте - Renault Logan с результатом 805 шт.
- На третьем - Toyota RAV-4 - 598 шт.
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