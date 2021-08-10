Маленькому Егору Кудрявскому поставили страшный диагноз: спинальная мышечная атрофия 2 типа (СМА). Это смертельная болезнь, но у мальчика есть шансы на жизнь, говорят медики.

Чтобы быть здоровым, ему необходим лишь один укол препарата ZOLGENSMA, стоимость которого составляет 2,3 млн долларов.

Мама Егорки - Анна Кудрявская на странице в соцсети Facebook сообщила, что клиника San Antonio Children's Hospital согласились выставить счет на лечение мальчика на сумму 1, 87 млн долларов. Однако есть жесткие ограничения по времени - на закрытие сбора и оплату клиники осталось всего 48 дней.

"Есть одно условие: по протоколу клиника может принять Егора только до 2 лет. Сыну уже 18 месяцев! Это катастрофически мало времени, но мы верим, что с помощью добрых людей сможем успеть спасти нашего ребенка!", - пишет Анна.

Все необходимые реквизиты для перечисления денег можно найти по ссылке.

Примечательно, что Владыка Павел благословил сбор средств и проведения ярмарок в поддержку Егора Кудрявского на территории Киево-Печерской Лавры.

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