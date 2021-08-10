Спеціальною вантажівкою і в супроводі кортежу. До Києва везуть оригінал української Конституції Пилипа Орлика. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною - у Національному архіві Швеції. Саме його і побачать українці.

Шведський кордон за останні триста років раритетний документ не перетинав. Оригінал Швеція позичила Україні до святкування 30 річниці Незалежності. Побачити його можна буде вже з наступного понеділка в Софійському соборі.

Конституція Орлика - це угода гетьмана Війська Запорозького зі старшиною та козацтвом, у ній прописані права та обов'язки всіх членів громади. До Швецького архіву документ потрапив після розкопок. Його, згорнутим у сувій, знайшли в глиняному горщику. Історики вважають цей документ першою у світі конституцією.