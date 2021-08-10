До Києва везуть оригінал Конституції Пилипа Орлика [ Редактировать ]
Спеціальною вантажівкою і в супроводі кортежу. До Києва везуть оригінал української Конституції Пилипа Орлика. Документ існує у двох примірниках. Один зберігається в Росії, інший, написаний латиною - у Національному архіві Швеції. Саме його і побачать українці.
Шведський кордон за останні триста років раритетний документ не перетинав. Оригінал Швеція позичила Україні до святкування 30 річниці Незалежності. Побачити його можна буде вже з наступного понеділка в Софійському соборі.
Конституція Орлика - це угода гетьмана Війська Запорозького зі старшиною та козацтвом, у ній прописані права та обов'язки всіх членів громади. До Швецького архіву документ потрапив після розкопок. Його, згорнутим у сувій, знайшли в глиняному горщику. Історики вважають цей документ першою у світі конституцією.
по теме
Данило розповідає, що завдяки онлайн-архіву, зібраному Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", вдалося знайти більше далеких родичів, а саме дідуся своєї бабусі
Завершиться святкування виступом італійського співака Андреа Бочеллі, гроші від концерту підуть на створення музею українського художника Івана Марчука. А потім на НСК "Олімпійський" відбудеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК".
Виступить відомий тенор Андреа Бочеллі. Планують і масштабний концерт за участі українських виконавців. За словами президента чи ненайбільшої уваги буде саміту "Кримська платформа"
В понедельник, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны
Организатор концерта сообщила, что не все артисты, которые были приглашены, смогут принять участие в благотворительном мероприятии