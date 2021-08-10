Скандальний дрифт. Вранці Софійська площа в центрі Києва перетворилася на автотрек. На відео з мережі видно, як дві автівки на величезній швидкості кружляють навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Згодом з'ясувалося - це зйомка рекламного ролика для однієї з відомих компаній. Там заявили - все законно. Водночас у мерії запевнили - до них по дозвіл ніхто не звертався.

Поставити крапку у справі взялися правоохоронці. Відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Максимальне покарання чотири роки за ґратами.