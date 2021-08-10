Британія на межі продовольчої кризи. В країні вже дефіцит харчів та побутових товарів. А все тому, що нікому розвозити продукти. Критично не вистачає водіїв вантажівок. Уряд уже навіть попросив підмоги в армії. Яка причина кризової ситуації та як її вирішують - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Порожні полиці в магазинах уже нікого не дивують. Нестачі певних продуктів виникають періодично. То немає молока, то газованої води, то солодощів. І що тиждень, то ситуація гірша. Самих товарів вистачає - їх просто нікому розвозити до крамниць. За останніми підрахунками, країні бракує ста тисяч водіїв вантажівок.

Кіт Тейлор, водій вантажівки:

Я вважаю, що головна причина дефіциту - низька зарплата. Так, можна заробляти гідно, але це означає - бути постійно в дорозі. Молодь не захоче працювати 70 годин на тиждень і не бачити сім'ї взагалі.

Однак нині до питання зарплати додалися й інші чинники. Насамперед Брекзит. Експорт та імпорт продуктів тепер означає довгі черги на кордонах та митні перевірки.

Джон Ширлі, фахівець із перевезень вантажів:

Найчастіше водіям платять за кілометри. Отже, сидіти годинами на кордоні - зовсім невигідно. Тож європейці або звільняються, або просять керівництво не відряджати їх більше до Британії.

Окрім того, європейцям з бідніших країн стало невигідно працювати в Британії. Адже до Брекзиту вони мали такі самі права, що й британці. Тепер і податки вищі, і влаштуватися на роботу складніше.

Роб Голлімен, директор компанії-перевізника:

Водії з Польщі, Румунії, Чехії, Словаччини, Угорщини - усі вони як поїхали у відпустку на Різдво, так і досі не повернулися. А місцева молодь не погодиться працювати за такі гроші. Тож єдиний вихід - підвищити зарплати, а це одразу ж вплине і на вартість продуктів.

І на додаток до всього трапилася пандемія. А це додаткові тести, самоізоляція та інші обмеження в подорожах. Які ще більше відлякують водіїв. Усе йде до того, що вже за місяць уряду доведеться залучати армію. Військових водіїв збираються відряджати на звичайні продовольчі рейси - розвозити продукти до супермаркетів.