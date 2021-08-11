Вакцинальний скандал у Німеччині. Понад восьми з половиною тисячам жителів Фрисландії могли вколоти фізрозчин замість препарату для щеплень. Ще навесні виявилося, у центрі імунізації міста Шортенс близько сотні людей вкололи ін'єкції фізрозчином, бо медсестра розбила флакон із вакциною і побоялася зізнатися.

Тепер з'ясувалося, що таких випадків, імовірно, було значно більше. Поліція розпочала розслідування. Мотиви жінки з'ясовують. Відомо, що вона скептично ставилась до загрози коронавірусу і критикувала карантин у соцмережах.