Вакцинальний скандал: у Німеччині тисячам людей могли вколоти фізрозчин [ Редактировать ]
Вакцинальний скандал у Німеччині. Понад восьми з половиною тисячам жителів Фрисландії могли вколоти фізрозчин замість препарату для щеплень. Ще навесні виявилося, у центрі імунізації міста Шортенс близько сотні людей вкололи ін'єкції фізрозчином, бо медсестра розбила флакон із вакциною і побоялася зізнатися.
Тепер з'ясувалося, що таких випадків, імовірно, було значно більше. Поліція розпочала розслідування. Мотиви жінки з'ясовують. Відомо, що вона скептично ставилась до загрози коронавірусу і критикувала карантин у соцмережах.
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