В среду, 11 августа, Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева. Мы собрали информацию, которая известна про нового главу ведомства.

Иван Выговский родился на Житомирщине.

В 1999 году начал службу в органах внутренних дел с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области.

В 2003 году закончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

С 2016 занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С февраля 2020 года - начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.

С 11 августа 2021 года - начальник ГУ Нацполиции Киева.

Ранее мы писали о том, что 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку.

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