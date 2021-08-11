Археологи знайшли човен 70 років тому під час розкопок у Гізі

До Великого Єгипетського музею перевезли поховальний човен фараона Хеопса. Це найстаріше та найбільше дерев'яне судно, виявлене в країні. Йому майже чотири з половиною тисячі років.

Археологи знайшли його 70 років тому під час розкопок у Гізі. Відтоді знахідка зберігалася біля пірамід. У музеї пам'ятку обіцяють зберігати за найновітнішими технологіями.