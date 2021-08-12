ВООЗ тестує три нові препарати проти COVID-19 [ Редактировать ]
У ВООЗ тестують три нових препарати проти COVID-19. Ефективність ліків перевірятимуть на ушпиталених пацієнтах. За попередньою інформацією, потенційно медикаменти здатні зменшувати ризик летального наслідку - у хворих з тяжким перебігом недуги.
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