с 1 по 26 июля 2020 года Украина экспортировала 15 миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур. Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.

В аналогичный период в 2019 году страна дала на экспорт 12 тонн продукции. Наибольшая доля зернового экспорта приходится на пшеницу и ячмень - этих культур экспортировано, соответственно, 10,1 млн тонн и 3,3 млн тонн.

Отмечается, что с первого квартала 2020 года на рынки заграницы поставлено 2,97 млн тонн украинского зерна.

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