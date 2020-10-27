Украина уменьшила экспортирование зерновых [ Редактировать ]
с 1 по 26 июля 2020 года Украина экспортировала 15 миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур. Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.
В аналогичный период в 2019 году страна дала на экспорт 12 тонн продукции. Наибольшая доля зернового экспорта приходится на пшеницу и ячмень - этих культур экспортировано, соответственно, 10,1 млн тонн и 3,3 млн тонн.
Отмечается, что с первого квартала 2020 года на рынки заграницы поставлено 2,97 млн тонн украинского зерна.
Читайте также, в Украине установится лимит на экспорт зерна. В этом маркетинговом году компаниям-экспортерам разрешили поставить за границу 17,5 миллионов тонн пшеницы и тысячу тонн ржи.
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