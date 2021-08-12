Парламентский комитет, который занимается вопросами цифровой трансформации, получил законопроект, согласно которому, в Украине предлагается ввести регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Такой закон призван защитить персональные данные пользователей, путем полной идентификации абонентов. таким образом, те граждане, которые не зарегистрируются в сети, с 1 января 2025 года, мобильные операторы перестанут предоставлять услуги.

В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами.

Отмечается, что каждый пользователь мобильным телефоном должен пройти идентификацию, заключив специальный договор.

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Кроме того, Национальная комиссия регулирования связи и информатизации снизила межоператорский тариф - расчетные таксы за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов связи. Потребителям такое снижение позволит пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг по той же стоимости.

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