У Національному музеї мистецтв імені Ханенків презентували першу в Україні доброчинну виставку картин із чотирилапими. На них зображені реальні тварини з притулків. Мета проєкту - допомогти тваринам знайти домівки.

Вони позують, щоб отримати шанс на щастя. На цих полотнах поряд із історичними особистостями зображені реальні тварини, які нині перебувають у притулках.

Людмила Єнжеєвська, кураторка благодійного фонду:

Выставка называется "Знайди свого у музеї". Посвящена она популяризации адобции бездомных животных из приютов в семьи.

У картинах поєднані епохи бароко та сучасності. Тваринок підбирали так, щоб композиція мала гармонійний вигляд.

Ганна Рудик, заступник директора Національного музею мистецтв імені Ханенків:

Нам дуже сподобалася ця ідея. Тому що музей мистецтва-це місце, де актуалізується людяність. Мистецтво - це дуже людське і людяне явище. І турбота про тварин - це теж царина, в які актуалізується людяність.

Герой цієї картини, кіт Зефір, постраждав через нелюдяне поводження. Травмованого, майже неживого - пів року тому його знайшли небайдужі і відвезли до притулку. Там констатували - у кота стріляли.

У цьому притулку Зефір перебуває вже рік. За цей час він оговтався від пневматичного пострілу та перелому задньої лапки. Проте, люблячу родину він і досі не знайшов.

І таких, як Зефір, - тисячі. Покинуті, покалічені чотирилапі потребують людської турботи.

Катерина Жуковська, голова громадської організації "У добрі руки":

За девять лет этой работы их уже было очень много, к сожалению, и каждый раз мы не перестаем удивляться человеческой жестокости и какому-то безразличию.

Але притулки - не панацея для тварин-безхатьків.

Людмила Єнжеєвська, кураторка благодійного фонду:

Мы как бы считаем, как Фонд, что приюты должны стать временным местом содержания животных. Но на данный момент сложилась такая очень тяжелая ситуация - приюты просто переполнены. Мы много делаем рекламных кампаний, для того, чтобы популяризовать пристройство животных из приюта, потому что животные из приюта ничем не отличаются от породистых, от купленных животных. Именно с этой целью была и придумана эта выставка.

21 серпня, до Дня безпритульних тварин, проведуть благодійний онлайн-аукціон. Картини зможуть придбати всі охочі, а зібрані кошти спрямують на допомогу прихисткам.