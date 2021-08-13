На Ігри в Токіо вирушили 140 українських паралімпійців, вони виступатимуть у 15 видах спорту. З яким настроєм їхали на змагання

Вони їдуть за перемогою для України. 140 паралімпійців сьогодні, проводжають у Токіо. Це вже сьомі ігри для спортсменів з інвалідністю. Але для нашої наймолодшої плавчині, 17 річної Анни, вони перші.

Анна Гонтар, учасниця паралімпійських ігор:

Я перший раз сюди приїхала і перший раз буду брати участь у паралімпійських іграх. - Хвилювання є? - Дуже великі. Це великі змагання масштабні й багато спортсменів.

Повна зала спортсменів зібрана і на них чекає довга дорога до таких омріяних нагород.

Наталія Гарач, керівниця пресслужби національного паралімпійського комітету України:

Паралімпійська збірна представлена 15 видами спорту. Три з них є дебютними. Два взагалі є дебютними для всіх паралімпійських ігор, а один вид спорту ж дебютним для України. Це тхеквондо і бадмінтон, а також і гандбол - у ньому чоловіча збірна братиме участь в цих іграх.

Проводити та підтримати наших паралімпійців вперше за всю історію незалежності приїхав Президент і перша леді.

Володимир Зеленський, президент України:

Кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей. За ці роки на Літніх і Зимових Іграх паралімпійська збірна здобула майже 400 медалей - 374. Впевнений, що це слово "майже" - буде зовсім не потрібним після ігор у Токіо.

Пообіцяв президент і знайти можливості для надання українським паралімпійцям професійної літньої бази.