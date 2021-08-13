Італія знемагає від рекордно високих температур - країну накрив антициклон, що налетів з Африки. Як європейці рятуються від спеки і чим загрожує така погода?

Антициклон, що приніс аномальну спеку в Італію, має пекельну назву "Люцифер". Він сформувався над пустелею Сахара, сягнув узбережжя Європи й рухається далі на північ. На Сицилії напередодні зафіксували найвищу в історії європейських спостережень температуру +48,8 градуса за Цельсієм.

Цей показник ще має підтвердити Всесвітня метеорологічна організація. Попередній рекорд Європи зареєстрували 1977 року в Афінах. Тоді повітря прогрілося до 48 градусів.

Хвилі спекотного повітря докотилися до столиці Італії, де туристи частіше шукають не історичні пам'ятки, а фонтанчики з водою.

Фран Арельяно, турист:

Я глянув на прогноз погоди і таки чекав спеки, але ж не такої! Ми сподівалися, буде не так парко. Але добре, що хоч не геть задушливо.

Аномальна спека додала роботи італійським рятувальникам. Напередодні лише за 12 годин на Сицилії та в Калабрії зафіксували 300 нових осередків лісових пожеж. Міністерство охорони країни оголосило червоний рівень небезпеки в деяких районах. І найближчими днями там очікують підвищення температури.

Хвиля сильної спеки накрила й Грецію. Цього тижня температура перевищила 47 градусів. Там теж не вщухають лісові пожежі, гасити які допомагають і українські вогнеборці. Вони долучилися до міжнародної команди рятувальників. У Греції працюють пожежники з Франції, Німеччини, Іспанії, Словаччини, Польщі та ще 16 країн. Напередодні наша команда допомогла загасити дві масштабні пожежі на острові Евія, повідомляють у ДСНС.

Тривають пожежі й в Алжирі, там вогонь забрав життя 65 людей. А в Тунісі палають ліси. У популярній серед туристів країні нині 49 градусів. У деяких районах електромережі не витримують навантаження - через надмірне споживання.