В американском штате Флорида во время видеозвонка маленький ребенок случайно убил свою мать. 21-летняя женщина получила смертельное огнестрельное ранение. Об этом сообщает издание NBC News.

Шамайа Линн скончалась на месте происшествия от ранения головы. Правоохранителей к дому погибшей вызвал собеседник женщины, который видел все происходящее в сервисе Zoom.

Отмечается, что маленький сын женщины нашел в доме заряженный пистолет, возможно он принадлежал его отцу, навел оружие на мать и нажал на курок. В настоящее время идет расследование дела, однако правоохранители еще не предъявили ни одного обвинения.

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Кроме того, в Голдсборо (Северная Каролина, США) 12-летний мальчик выстрелил в двух злоумышленников в масках, которые ворвались в дом его бабушки. Несовершеннолетний стрелял у злоумышленников в порядке самообороны, оба они скрылись с места преступления.

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