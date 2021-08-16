Туреччину накрила хвиля біженців з Афганістану [ Редактировать ]
Події в Афганістані спричинили нову хвилю міграції афганців до Туреччини, - заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. За його словами, мігранти прибувають через Іран.
Ердоган закликав усі сторони докласти максимум зусиль задля стабілізації ситуації в Афганістані аби припинити потік біженців. Та наголосив, що у цьому питанні Туреччина співпрацюватиме з Пакистаном.
по теме
Таліби взяли Кабул під контроль, президент Ашраф Гані втік за кордон
Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний"
Боротьба з іноземним впливом чи опозиційними медіа? Чому поправки вже розкритикували офіційні Вашингтон та Брюссель?
На думку співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка, для стабілізації ситуації на Донбасі необхідна політична воля влади
В пятницу, 13 августа, в центре Киева произошло нападение на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка