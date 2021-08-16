Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующего главу государства Джозефа Байдена уйти в отставку. Об этом сообщает Sky News.

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

При этом он также отметил, что действующий президент был избран незаконно. "Он изначально не был избран законным образом!", - подчеркнул Трамп.

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Примечательно, что ранее Дональд Трамп уже делал подобные заявления из-за ситуации в Афганистане. Он говорил, что захват Афганистана талибами будет признан "одним из величайших поражений в американской истории".

При этом действующий президент США Джо Байден напоминает Трампу, что соглашение о выходе американских войск из Афганистана заключил именно он.

Как известно, "Талибан" вступил в переговоры с Соединенными Штатами Америки в 2018 году и заключил мирное соглашение в феврале 2020 года, когда Трамп являлся президентом США. В соглашении США обязались вывести свои войска из Афганистана, однако талибы не сдержали своих обязательств и продолжали убивать афганские силы безопасности и мирных жителей.

Ранее мы писали о том, что талибы захватили второй по величине город Афганистана. Также мы писали о том, что президент Афганистана покинул страну.

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